Федеральное бюро "Яблока" отменило выдвижение Митрохина в мэры Москвы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Федеральное бюро "Яблока" отменило принятое в пятницу решение московской конференции партии о выдвижении кандидатуры Сергея Митрохина в мэры Москвы, на очередном этапе московской конференции в среду могут вновь рассмотреть вариант выдвижения Елены Русаковой, сообщили в пресс-службе партии.

В прошлую среду "Яблоко" должно было провести собрание столичного отделения партии и определить кандидата на предстоящие выборы мэра столицы. Партийцы должны были путем тайного голосования выбрать одну из двух кандидатур – главы столичного муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой или председателя московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина. Тем не менее, к 21:00 необходимый для принятия решения кворум не был собран. В пресс-службе уточнили, что следующая попытка определить кандидата состоится в пятницу на конференции регионального отделения, однако Митрохин на ней не будет рассматриваться как претендент, так как его кандидатуру не согласовало федеральное бюро партии.

В пятницу пресс-служба партии сообщила, что конференция московского отделения "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина кандидатом от партии на пост мэра Москвы.

"Федеральное Бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы, так как его кандидатура не была предварительно согласована Бюро или его исполкомом для тайного голосования на конференции", — заявили в пресс-службе.

Со ссылкой на председателя партии Эмилию Слабунову пресс-служба рассказала, что на очередном этапе московской конференции, который пройдет в среду, партийцы могут вернуться к рассмотрению согласованной федеральным бюро "Яблока" кандидатуры главы Гагаринского района Елены Русаковой. Цитируя Слабунову, там добавили, что в противном случае партия не будет принимать участие в московских выборах мэра.

В пресс-службе также уточнили, что Митрохин может принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Прошедшая в прошлую пятницу партийная конференция стала третьей попыткой "Яблока" определиться с кандидатурой на выборы в столице. Победителем праймериз "Яблока", завершившихся в начале июня, стал глава Тверского района Москвы Яков Якубович, однако он после подведения итогов второго тура предварительного голосования отказался от участия в выборах мэра столицы в пользу Митрохина, ставшего вторым.

Несмотря на то, что Митрохин направил в исполком федерального бюро партии "Яблоко" обращение о намерении стать кандидатом, его кандидатура на конференции 8 июня не была согласована, "поскольку он неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения", сообщила ранее пресс-служба "Яблока".

Исполком согласовал кандидатуру главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой, однако это решение не подтвердила конференция московского отделения партии.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.