В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россия готова работать в конструктивном ключе с новой главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, при этом Москва будет отстаивать отмену санкционных статей в регламенте ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Новый глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье известна своим сдержанным и критическим отношением к России в ПАСЕ. Тем не менее, мы готовы работать с любым председателем ПАСЕ в конструктивном ключе. Надеемся, что нам удастся прийти к консенсусу по преодолению кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга", — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.
"Рассчитываем, что основные итоги работы спецкомиссии по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы под руководством уходящего спикера ассамблеи Микеле Николетти будут приняты во внимание новым руководством ПАСЕ", — заключил он.