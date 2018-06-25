В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россия готова работать в конструктивном ключе с новой главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, при этом Москва будет отстаивать отмену санкционных статей в регламенте ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В понедельник ПАСЕ утвердила Паскье своим председателем. Она была единственным кандидатом на этот пост. Экс-глава Ассамблеи Микеле Николетти ушёл в отставку из-за проигрыша в марте этого года на выборах в Италии.

"Новый глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье известна своим сдержанным и критическим отношением к России в ПАСЕ. Тем не менее, мы готовы работать с любым председателем ПАСЕ в конструктивном ключе. Надеемся, что нам удастся прийти к консенсусу по преодолению кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга", — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Депутат отметил, что Москва продолжит "настаивать на отмене санкционных статей регламента ПАСЕ, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации".

"Рассчитываем, что основные итоги работы спецкомиссии по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы под руководством уходящего спикера ассамблеи Микеле Николетти будут приняты во внимание новым руководством ПАСЕ", — заключил он.