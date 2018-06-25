Источник назвал темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с победой на выборах в Турции, оба лидера выразили решимость развивать двухсторонние отношения и отметили важность сотрудничества РФ и Турции по Сирии, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в понедельник.

"Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, который поздравил его с успехом на президентских выборах 24 июня. Оба лидера подтвердили решимость и дальше развивать двухсторонние отношения. Была также подчеркнута важность сотрудничества РФ и Турции по региональным вопросам, в частности по Сирии", — сообщил собеседник агентства.

На досрочных президентских и парламентских выборах в Турции в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента страны Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,7% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 99,6% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 343 из 600 мест в парламенте.