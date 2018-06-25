Делегация американских сенаторов получила российские визы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Американские парламентарии, которые будут находиться с визитом в России в начале июля, запросили встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, но она будет находиться в зарубежной поездке, сообщил журналистам в понедельник глава международного комитета СФ Константин Косачев.

"Мы информировали американскую сторону, что запрошенная встреча на уровне председателя Совета Федерации невозможна, потому что председатель СФ будет находиться в зарубежной поездке", — сказал Косачев.

Он отметил, что российские сенаторы подтвердили готовность встречаться с американскими коллегами на других уровнях, консультации по данному вопросу продолжаются. Косачев не исключил, что встреча "может состояться 3-4 июля".

Сенатор также сообщил, что "визы дали всем" членам американской делегации.

"Мы готовы обсуждать любые вопросы, у нас нет закрытых тем. Но все будет зависеть от того, приехали ли они прочитать нам монолог на тему известных американских позиций или вступить с нами в диалог. Вот это и будет определять (характер встречи)", — подчеркнул политик.

"Первое, что я бы обозначил нашим американским коллегам, — невозможность и бесперспективность общения с Россией в режиме американского монолога", — сказал Косачев.

По мнению сенатора, в настоящее время в американском конгрессе, в обеих палатах наблюдается ситуация, "когда резолюции по российской теме принимаются абсолютно поверхностно, надуманно, с отсутствием глубокого понимания проблем в наших двусторонних отношениях, специфики развития нашей страны".

"Часто эта информация черпается либо из прессы, либо из социальных сетей, либо от известных российских оппозиционеров. Это совершенно неприемлемо и никуда не приведет", — уверен Косачев.

Сенатор также отметил, что российская сторона "готова к возобновлению межпарламентского диалога", но не знает, пойдет ли об этом речь на встрече.