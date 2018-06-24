Песков прокомментировал сообщения СМИ о скорой встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Кремль пока не готов предоставить информацию о возможности встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля в Вене, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что идет подготовка встречи Путина и Трампа на 15 июля в Вене.

"Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности", — сказал Песков РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил ранее, что вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву может пройти встреча лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. В Кремле после слов госсекретаря США о возможности скорой встречи американского и российского президентов заявили, что сообщат, как только будут готовы.

До этого газета Times сообщила, что чиновники из администрации США рассчитывают на то, что встреча Трампа и Путина состоится в июле. Собеседники издания рассказали, что американские чиновники хотят, чтобы встреча состоялась или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, как ожидается, состоится сразу после саммита. Как отмечало издание, "скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия".

Путин и Трамп встречались дважды: в Гамбурге на саммите G20 в июле и во вьетнамском Дананге "на полях" саммита АТЭС в ноябре прошлого года.