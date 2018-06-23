"Гражданскую инициативу" переименовали в Партию перемен

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Решение о переименовании партии "Гражданская инициатива" и создании на её основе Партии перемен было принято в субботу на партийном съезде в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Мы будем делать все для того, чтобы Партия перемен была представлена в Государственной думе в 2021 году. И, безусловно, мы будем активно принимать участие в выборах мэра Москвы, в случае регистрации, в выборах в Московскую городскую думу, в муниципальных выборах Санкт-Петербурга, где мы планируем повторить успех муниципальной компании Москвы", — сказал журналистам Дмитрий Гудков, который на съезде был избран лидером "Гражданской инициативы".

Ксения Собчак, баллотировавшаяся от "Гражданской инициативы" в президенты России, заявила ранее на съезде, что все решения они с Гудковым будут принимать сообща.