СПЧ выступил за обязательный отпуск кандидатов в период агитации

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) рекомендует законодателям уточнить термины "предвыборная агитация" и "информирование" и выработать поправки, обеспечивающие равные условия ведения агитационной кампании, исключающие использование служебного положения, вплоть до обязательного ухода кандидатов в отпуск.

В пятницу текст консолидированного доклада мониторинговой рабочей группы СПЧ по итогам прошедших в России 18 марта президентских выборов был опубликован на сайте совета. В сообщении указано, что доклад будет направлен президенту РФ, руководству ЦИК России, спикерам палат Федерального Собрания и уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Как следует из доклада, в СПЧ пришли к выводу, что "в ходе избирательной кампании средства массовой информации не смогли обеспечить в полном объеме равное освещение деятельности кандидатов ввиду их разного статуса и занимаемых должностей".

Правозащитники изложили ряд своих рекомендаций для парламента. В частности, в СПЧ предлагают законодателям "уточнить термины "предвыборная агитация" и "информирование" для их однозначного толкования правоприменителями".

Кроме того авторы доклада считают нужным "обсудить и выработать поправки в законы о выборах, обеспечивающие равные условия ведения агитационной кампании кандидатами и партиями, предотвращающие правонарушения, связанные с использованием преимуществ должностного и служебного положения, вплоть до обязательного ухода в отпуск кандидата на весь период избирательной кампании с момента регистрации".

Также законодателям предлагается рассмотреть возможность разработки правовых положений, направленных на обеспечение равных условий доступа кандидатов и избирательных объединений к услугам по размещению агитационных материалов, в том числе на рекламных конструкциях, в интернете и негосударственных СМИ.

Это можно было бы обеспечить, например, установив ограничения на максимальный объем предоставляемых рекламных площадей, услуг одному кандидату или избирательному объединению, полагают в СПЧ.