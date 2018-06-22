Россия и Южная Корея договорились о развитии сотрудничества в Арктике

Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото

Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин договорились развивать сотрудничество в Арктике, в том числе по реализации проектов в энергетике и транспорте, говорится в совместном заявлении лидеров двух государств.

"Стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в Арктике, включая реализацию совместных проектов в энергетической и транспортной сферах", — говорится в документе.

Мун Чжэ Ин находится в России с государственным визитом с 21 по 23 июня по приглашению Путина.