Россия и Южная Корея договорились о развитии сотрудничества в Арктике

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин договорились развивать сотрудничество в Арктике, в том числе по реализации проектов в энергетике и транспорте, говорится в совместном заявлении лидеров двух государств.
"Стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в Арктике, включая реализацию совместных проектов в энергетической и транспортной сферах", — говорится в документе.
Мун Чжэ Ин находится в России с государственным визитом с 21 по 23 июня по приглашению Путина.