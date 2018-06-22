Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам встречи

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин по итогам переговоров в Москве приняли совместное заявление, стороны подписали ряд двусторонних документов, в том числе о создании зоны свободной торговли между странами.
По итогам переговоров также подписаны меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики, электроснабжения и повышения энергетической эффективности.
Также подписан меморандум по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий.