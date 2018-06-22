Лавров намерен встретиться с советником Трампа в Москве

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует встретиться с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Конечно", — сказал Лавров РИА Новости, отвечая на вопрос, запланирована ли в ходе визита Болтона в Москву их встреча.

Как сообщил представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) Гарретт Маркиc, Болтон посетит в конце июня Москву и обсудит организацию саммита РФ-США. Такая поездка в Россию запланирована, подтвердил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.