Правительство одобрило проект конвенции о статусе Каспия

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря, предлагает президенту его подписать. Соответствующее постановление премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующее постановление премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный МИД РФ согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Азербайджанской, Иранской, Казахстанской и Туркменистанской сторонами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Представить президенту РФ предложение о подписании указанной конвенции", — говорится в документе.