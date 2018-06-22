Патрушева переназначили секретарем Совбеза

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин переназначил Николая Патрушева на должность секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

"Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе, текст которого распространила пресс-служба Кремля.

Также свои посты сохранили первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов и заместители Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов.

Совет безопасности России

Российский Совбез — конституционный совещательный орган при президенте, проводит единую госполитику по обеспечению национальной безопасности, включая защиту интересов личности, общества и страны.

Подчиняется главе государства, входит в состав Министерства обороны.

Патрушев возглавляет ведомство с мая 2008 года.