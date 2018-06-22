Дерипаску пригласили на переговоры с участием глав России и Южной Кореи

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Председатель наблюдательного совета промышленного холдинга "Базовый элемент" Олег Дерипаска приглашен на переговоры с участием президентов России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина, говорится в материалах ко встрече.

Президент Южной Кореи находится в России с государственным визитом. Переговоры с российским президентом пройдут в пятницу в Кремле.

Компания "Русал", 48,13% которой Дерипаска контролирует через группу En+, — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн.

С российской стороны, помимо Дерипаски, в переговорах примут участие глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В переговорах также задействованы глава российского МИД Сергей Лавров, вице-премьер Юрий Трутнев, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый замглавы минэнерго Алексей Текслер.