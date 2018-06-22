Россия не уходит от разговора о химоружии, заявили в Минобороны

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Россия заботится о репутации ОЗХО, стремится помочь ее работе и оперирует фактами и аргументами, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Российская Федерация всегда старается оперировать конкретными фактами и аргументами, в то время как наши западные оппоненты обычно уходят от предметного разговора и отвечают лозунгами, обвиняя Россию в том, что она подрывает авторитет и репутацию ОЗХО", — сказал он на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

По его словам, РФ заботится о репутации ОЗХО, стремится помочь этой организации преодолеть системные сбои и недостатки и не допустить политизированности и предвзятости.