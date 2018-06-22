В Минобороны раскритиковали доклады об инцидентах с химоружием

Генерал-майор Игорь Кириллов во время брифинга по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии. 22 июня 2018

Генерал-майор Игорь Кириллов во время брифинга по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии. 22 июня 2018

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Расследование предполагаемых инцидентов с химоружием в Хан-Шейхуне, Саракибе и Эль-Латамне без выездов на места говорит о непрофессионализме, заявил Кириллов на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

"Проведение расследований предполагаемых химических инцидентов в Хан-Шейхуне (4 апреля 2017 г.), Саракибе (4 февраля 2018 г.), Эль-Латамне (24, 25, 30 марта 2017 г.) и формулировка выводов по ним без выезда на места, свидетельствует как минимум о непрофессиональном подходе", — сказал он.

Кроме этого, Кириллов отметил неслучайность присутствия в докладах таких слов, как "вероятно", "можно предположить", "возможно" и так далее. "Лексика недопустимая для серьезного документа, который должен быть основан на неопровержимых доказательствах", — пояснил он.