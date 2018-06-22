В Кремле не готовы говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва пока не готова говорить о конкретных сроках встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© AP Photo / Susan Walsh Дональд Трамп заявил, что хочет "поладить" с Россией

"Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках", — сказал Песков.

Ранее Трамп заявил, что встреча возможна в июле.

Ранее Песков заявлял, что в Кремле пока нечего сказать по поводу встречи президентов России и США, заявление будет сделано по готовности.

А глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать утечки информации о возможной скорой встрече президентов, но подчеркнул, что Москва готова к контактам с Вашингтоном.

Как ранее заявил представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) Гарретт Маркиc, советник лидера США по национальной безопасности Джон Болтон посетит в конце июня Москву и обсудит организацию саммита РФ-США.