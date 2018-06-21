Путин и Порошенко поговорили по телефону

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию с осужденными в РФ украинцами, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

"Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее российский и украинский президенты договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.