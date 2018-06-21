Руководство Госдумы встретится в четверг с новым составом правительства

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на пленарном заседании Госдумы РФ. 21 июня 2018

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на пленарном заседании Госдумы РФ. 21 июня 2018

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Руководство Госдумы вместе с представителями думских комитетов встретится в четверг вечером с новым составом правительства для обсуждения дальнейшей работы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня, наверно, вы уже знаете, вечером состоится встреча с правительством представителей комитетов заместителей председателя Государственной думы, руководителей фракции, где мы с новым составом правительства будем вырабатывать подходы в нашей работе и постараемся сделать так, чтобы работа была эффективной", — сказал Володин.

Ранее в среду премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с руководством Госдумы, представителями администрации президента и партии "Единая Россия" предложения по изменению пенсионного законодательства. Кроме того, планируется, что в пятницу фракция "Единая Россия" обсудит изменения в пенсионном законодательстве на заседании с участием главы Минтруда Максима Топилина и вице-премьера Татьяны Голиковой.