Руководство Госдумы встретится в четверг с новым составом правительства

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Руководство Госдумы вместе с представителями думских комитетов встретится в четверг вечером с новым составом правительства для обсуждения дальнейшей работы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Сегодня, наверно, вы уже знаете, вечером состоится встреча с правительством представителей комитетов заместителей председателя Государственной думы, руководителей фракции, где мы с новым составом правительства будем вырабатывать подходы в нашей работе и постараемся сделать так, чтобы работа была эффективной", — сказал Володин.
Ранее в среду премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с руководством Госдумы, представителями администрации президента и партии "Единая Россия" предложения по изменению пенсионного законодательства. Кроме того, планируется, что в пятницу фракция "Единая Россия" обсудит изменения в пенсионном законодательстве на заседании с участием главы Минтруда Максима Топилина и вице-премьера Татьяны Голиковой.