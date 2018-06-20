Госминистр МИД ФРГ обсудит 21-23 июня в Москве германо-российские отношения

БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Госминистр по делам Европы МИД ФРГ Михаэль Рот обсудит 21-23 июня в Москве германо-российские отношения, отношения с ЕС, а также вопросы евроатлантической безопасности, сообщили в среду во внешнеполитическом ведомстве Германии.

"Он (Михаэль Рот — ред.) проведет политические переговоры с заместителем министра иностранных дел (России) Александром Грушко и парламентариями, чтобы обсудить вопросы германо-российский отношений, отношений России с ЕС, а также вопросы евроатлантической безопасности", — говорится в заявлении МИД ФРГ.

Помимо этого, в Москве Рот встретится с гражданскими активистами и обсудит с ними ситуацию, сложившуюся в области защиты прав человека в России. Госминистр также возложит венок к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены.

"Мой первый официальный визит в Москву связан со срочно необходимым диалогом между нашими странами. Как никогда важно, чтобы мы разговаривали друг с другом, а не друг о друге. Я с нетерпением жду переговоров в министерстве иностранных дел, в Госдуме и с молодежью", — заявил Рот.

Он добавил, что одной из центральных тем поездки станет работа над наследием общей культуры памяти в связи с событиями Второй мировой войны. Рот подчеркнул, что "Германия должна адекватно нести свою историческую ответственность за 27 миллионов человек, погибших в бывшем Советском Союзе из-за развязанной нацистами войны на уничтожение". Он выразил благодарность за возможность быть в Москве на "77-ю годовщину вторжения нацистской Германии в Советский Союз".