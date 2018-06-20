Перенос дня голосования рассмотрит рабочая группа, заявила Памфилова

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства, созданная при администрации президента РФ, после сентябрьских выборов обсудит вопросы переноса единого дня голосования и реформирования муниципального фильтра, это может вылиться уже в конкретные предложения для президента и парламента, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

В беседе с журналистами после заседания ЦИК в среду она отметила, что вопрос выбора даты единого дня голосования — дискуссионный, но практически все заинтересованные стороны сходятся во мнении, что перенести его нужно, эта необходимость назрела.

"В рабочей группе, которая после единого дня голосования начнет интенсивно работать, это — один из вопросов, который, наряду с (муниципальным – ред.) фильтром, будет предметом тщательного обсуждения членов рабочей группы и экспертов", — сказала Памфилова.

Она уточнила, что эта рабочая группа, созданная ранее под эгидой администрации, соберется после нынешних сентябрьских выборов и тщательно обсудит вопрос о целесообразности нынешней даты единого дня голосования.

"Предложения разные есть. Но то, что надо его действительно адаптировать, чтобы для избирателей было удобно, это очевидно. Я так полагаю, что это уже выльется в конкретное предложение со стороны рабочей группы, которое потом пойдет на рассмотрение президенту и нашему Федеральному собранию", — сообщила глава ЦИК.

Что касается муниципального фильтра, процедуру которого ЦИК оценивает негативно, Памфилова напомнила, что у ведомства нет права законодательной инициативы, конечное решение в этом вопросе не зависит от ЦИК.

"Мы можем убеждать в необходимости той или иной трактовки, вносить свои предложения, аргументировать. Эта тема назрела, мы аккумулировали эти предложения, она тоже будет обсуждаться. А что будет на выходе — посмотрим, по крайней мере, мы будем убеждать", — добавила она.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября.