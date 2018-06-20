"Единая Россия" выдвинула Цивилева кандидатом на выборы главы Кузбасса

КЕМЕРОВО, 20 июн — РИА Новости. Кемеровское региональное отделение партии "Единая Россия" на XXIX конференции в среду выдвинуло врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в качестве кандидата на предстоящие выборы главы области, передаёт корреспондент РИА Новости.
Секретарь кузбасского отделения "Единой России" Алексей Синицын пояснил, что в бюллетене для тайного голосованная по итогам праймериз включены Сергей Цивилев и первый заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат облсовета Вячеслав Петров.
"Результаты тайного голосования: Петров — "за" девять голосов, Цивилев — "за" 185. Таким образом, кандидатом на выборы губернатора Кемеровской области выдвигается Сергей Евгеньевич Цивилев", — зачитал результаты голосования глава счетной комиссии партийной конференции Николай Сенчуров.
Ранее о своём участии в выборах главы Кузбасса заявил бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан. По данным облизбиркома, он участвует в избирательной кампании в порядке самовыдвижения, поэтому должен собрать более 10 тысяч подписей избирателей и заручиться поддержкой 208 депутатов и избранных в ходе прямых выборов глав городов и районов из 26 муниципальных образований области.
Всего в единый день голосования 9 сентября на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний. Помимо досрочных выборов главы региона, предстоит избрать депутатов регионального парламента, мэра Новокузнецка, а также будет распределено более 400 мандатов в Советы народных депутатов различных уровней.