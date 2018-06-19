Лукашенко назвал переговоры с Путиным хорошей увертюрой перед матчем ЧМ

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 19 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 19 июня 2018

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что предстоящий футбольный матч между РФ и Египтом в Санкт-Петербурге не повлияет на проведение заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства с участием президента России Владимира Путина.

"Несмотря на непростые в ожидании (турнира) времена сегодня, тем не менее, служба есть служба, согласно нашей договорённости ещё до выборов, мы сегодня проведём заседание Высшего государственного совета", — сказал Лукашенко на встрече с Путиным.

"Хорошая увертюра к началу питерских баталий (футбольных). Будем надеяться, что все пройдёт так, как российская сторона желает", — добавил он.

Во вторник в Минске пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.

Сборная Египта сыграет с командой России во втором туре группового этапа ЧМ-2018 во вторник в Санкт-Петербурге.

Все четыре первых лица сегодня в Минске. Who is on duty today? pic.twitter.com/5SMW3i0Y8M — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июня 2018 г.

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