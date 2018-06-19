МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутаты ГД планируют встречу с парламентариями США на площадке ПА ОБСЕ в Берлине в начале июля, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Мы планируем встретиться с коллегами на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Берлине, это будет в начале июля", — сказал Толстой РИА Новости, отвечая на вопрос о планах депутатов Госдумы встретиться с американскими коллегами в ближайшее время.

Политик уточнил, что встреча планируется с конгрессменами США после 6 июля, при этом пока "100% подтверждения встречи нет".