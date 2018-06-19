Черемисов подал документы для выдвижения на пост губернатора Подмосковья

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Подмосковья от КПРФ Константин Черемисов подал документы в Московскую областную избирательную комиссию для выдвижения на должность губернатора региона, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

"Константин Черемисов от партии КПРФ подал документы", — говорится в сообщении.

Ранее документы в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора Подмосковья подали действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс Зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин и кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев.

Единый день голосования проходит в России во второе воскресенье сентября — в этом году выборы разного уровня пройдут в регионах страны 9 сентября.