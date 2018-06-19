Помощник Путина рассказал о содержании письма Ким Чен Ына

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В письменном послании лидера КНДР Ким Чен Ына президенту России Владимиру Путину говорилось о намерении поддерживать контакты на высшем уровне, сказал помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.
Он отметил, что информации о возможных контактах двух лидеров в письме не было.
"Нет, пока нет", — уточнил Ушаков.
Председатель верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам 14 июня передал президенту РФ письменное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.