Помощник Путина рассказал о содержании письма Ким Чен Ына

Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам во время встречи. 14 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам во время встречи. 14 июня 2018

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В письменном послании лидера КНДР Ким Чен Ына президенту России Владимиру Путину говорилось о намерении поддерживать контакты на высшем уровне, сказал помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.

"Там говорилось о том, что мы будем поддерживать контакты на высшем уровне", — сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о содержании письменного послания Путину от Ким Чен Ына.

Он отметил, что информации о возможных контактах двух лидеров в письме не было.

"Нет, пока нет", — уточнил Ушаков.

Председатель верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам 14 июня передал президенту РФ письменное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.