Партии, участвующие в выборах президента, получат повышенное финансирование

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который увеличивает единовременное финансирование политических партий, участвующих в выборах президента РФ, кандидаты от которых набрали более 3% голосов.

Закон направлен на последовательное увеличение единовременного финансирования политических партий, участвовавших в выборах президента РФ. Указанное финансирование планируется увеличить с 20 рублей до 152 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность президента РФ.

Предполагается, что государственное финансирование будет выделено только тем партиям, которые проявили политическую активность (набрали более 3% голосов) и доказали, что объединяют значительное число избирателей, разделяющих партийные взгляды.

Данный закон применяется также по отношению к предыдущим выборам президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта.