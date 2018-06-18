Совет депутатов намерен помочь всем кандидатам в мэры Москвы

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Совет муниципальных образований поможет всем без исключения кандидатам на пост мэра Москвы собрать подписи для преодоления "муниципального фильтра" на выборах, сообщил РИА Новости председатель Совета, глава городского округа Троицк (ТАО) Владимир Дудочкин.

Ранее стало известно, что Совет поддержал идею члена Общественной палаты, главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова помочь претендентам на пост мэра столицы со сбором подписей муниципальных депутатов. Позднее Венедиктов пояснил РИА Новости, что, по его предложению, приоритет должны иметь представители думских партий, а также собравшие максимальное число подписей депутатов.

"Совет оказывает содействие абсолютно всем кандидатам. При организации встречи кандидатов на пост мэра с муниципальными депутатами мы придерживаемся только одного критерия — кандидат должен подать документы в Мосгоризбирком", — сказал Дудочкин.

Он добавил, что всем претендентам на пост мэра будет предоставлена возможность выступить перед муниципальными депутатами и ответить на интересующие их вопросы. Однако, по его словам, Совет муниципальных образований города не станет влиять на выбор депутатов, принимать решение они будут в индивидуальном порядке.

"Мы решим все организационные вопросы. Более того, на встрече будут присутствовать нотариусы, которые смогут засвидетельствовать подлинность подписи, если депутат поддержит кандидата на пост мэра столицы, на месте", — добавил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Четвертого июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля‬ нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.