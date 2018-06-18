Гудков подал документы для выдвижения на пост мэра Москвы

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков в понедельник подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в мэры Москвы от партии "Гражданская инициатива", сообщил РИА Новости член столичного избиркома Дмитрий Реут.

"Гудков Дмитрий Геннадьевич, 1980 года рождения, индивидуальный предприниматель, выдвинут московским отделением партии "Гражданская инициатива", — сообщил Реут РИА Новости.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля‬ нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.