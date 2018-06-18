Выборы мэра Якутска пройдут в единый день голосования 9 сентября

Избиратель в единый день голосования. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования. Архивное фото

ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Выборы мэра Якутска пройдут 9 сентября, такое решение принято на внеочередной сессии якутской гордумы, сообщает пресс-служба городской думы.

С 18 июня исполняющим обязанности градоначальника назначен первый заммэра Дмитрий Садовников. Он будет на посту до вступления в должность новоизбранного главы.

Ранее зампредседателя ЦИК Якутии Иван Андросов заявлял региональным СМИ о том, что выборы мэра состоятся в конце ноября. Об этом сообщал и врио главы Якутии Айсен Николаев.

"Депутаты Якутской гордумы утвердили дату досрочных выборов главы Якутска на 9 сентября 2018 года", — говорится в сообщении думы.