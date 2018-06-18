В Подмосковье на выборах губернатора откроют больше четырех тысяч участков

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Около 4,2 тысячи избирательных участков будет работать в Подмосковье на выборах губернатора региона, число сопоставимо с количеством участков на президентских выборах в Московской области, сообщила в интервью РИА Новости председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Мы рассчитываем, что в Подмосковье в единый день голосования 9 сентября будет открыто порядка 4,2 тысячи УИК (участковых избирательных комиссий)", — рассказала Хаймурзина.

На выборах президента количество избирательных участков составляло 4239, добавила Хаймурзина.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.