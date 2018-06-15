Избранный президент Парагвая пригласил Путина посетить его страну с визитом

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Избранный президент Парагвая пригласил президента России Владимира Путина посетить его страну с визитом, сообщил сам Марио Абдо Бенитес в пятницу в интервью РИА Новости.
"Конечно, мы его пригласили", — сказал Абдо Бенитес.
По его словам, парагвайская сторона пригласила российскую делегацию прибыть в Асунсьон на церемонию вступления Абдо Бенитеса в должность 15 августа. "Путин пообещал, что от России прибудет солидная делегация", – заметил избранный глава Парагвая.
Абдо Бенитес отметил, что возможный визит Путина станет очень важным для южноамериканского государства.