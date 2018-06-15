Россия и Парагвай готовят соглашение о стратегическом альянсе

Владимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи. Архивное фото

Владимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Россия и Парагвай готовят большое соглашение, которое коснется стратегического альянса двух стран и двустороннего сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости избранный президент южноамериканской страны Марио Абдо Бенитес.

"Мы хотим, чтобы после 15 августа (дата вступления президента в должность. — Прим. ред.) министры иностранных дел начали работать над развитием предложения о большом соглашении", — сказал Абдо Бенитес. По его словам, текст соглашения должен быть готов к следующему, уже официальному визиту в Россию в качестве главы Парагвая.

Абдо Бенитес отметил также "исторический" характер его встречи с президентом Владимиром Путиным. "Это первый раз, когда президент Парагвая и президент России пожали друг другу руки", — заметил он.

Говоря о сферах сотрудничества между двумя странами, Абдо Бенитес обратил внимание на исследования в ядерной области, геологоразведку для добычи углеводородов, транспорт и развитие гидроэлектроэнергетики.

"Мы говорили о возможности открытия научного центра в Парагвае", – заметил избранный президент. По его словам, речь идет о стратегическом альянсе с Росатомом в сфере использования ядерной энергии в сельском хозяйстве и здравоохранении.

Также Парагвай заинтересован в привлечении опыта "Газпрома" для геологоразведки. "Мы знаем, что у нас есть газ, нефть, но не знаем, в каких объемах", — сказал Абдо Бенитес.