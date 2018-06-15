Россия и Парагвай готовят соглашение о стратегическом альянсе

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Россия и Парагвай готовят большое соглашение, которое коснется стратегического альянса двух стран и двустороннего сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости избранный президент южноамериканской страны Марио Абдо Бенитес.
Абдо Бенитес отметил также "исторический" характер его встречи с президентом Владимиром Путиным. "Это первый раз, когда президент Парагвая и президент России пожали друг другу руки", — заметил он.
Говоря о сферах сотрудничества между двумя странами, Абдо Бенитес обратил внимание на исследования в ядерной области, геологоразведку для добычи углеводородов, транспорт и развитие гидроэлектроэнергетики.
Также Парагвай заинтересован в привлечении опыта "Газпрома" для геологоразведки. "Мы знаем, что у нас есть газ, нефть, но не знаем, в каких объемах", — сказал Абдо Бенитес.