Партия "Пенсионеры России" не будет выдвигать кандидата в мэры Москвы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость отказалась от намерения выдвинуть своего кандидата на выборы мэра Москвы, сообщил РИА Новости заместитель председателя центрального совета партии, глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков.

Ранее Широков сообщил РИА Новости, что партия планирует выдвинуть на выборах мэра Москвы его кандидатуру, пояснив, что собрание местного отделения партии пройдет в зависимости от официального назначения выборной кампании.

"Партия пенсионеров выдвигать кандидата не будет", — сказал Широков РИА Новости.

Политик отметил, что партия пенсионеров имела намерения выдвинуть кандидатом в мэры города Москвы его кандидатуру, "причем на 8 июня планировалось проведение собрания по выдвижению". "Но оно было перенесено и после консультаций с представителями "Единой России" стало очевидно, что партия пенсионеров не в состоянии преодолеть муниципальный фильтр в городе Москве и набрать соответствующее количество подписей для выдвижения своего кандидата", — пояснил Широков.

Зампред ЦС партии добавил, что 21 июня партия проведет президиум, на котором примет обращение к москвичам и выдвинет кандидатов на довыборы в Госдуму.

"21 числа на президиуме мы примем обращение к москвичам, потому что заявили, что будем участвовать и вроде мы не участвуем, в своем обращении мы как раз будем говорить об этом и будем выдвигать кандидатов по свободным округам ГД", — рассказал Широков.

Российский Центризбирком назначил на единый день голосования 9 сентября дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными, соответствующее решение принято на заседании ЦИК в четверг.