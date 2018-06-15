Красовский хочет на посту мэра обеспечить права и свободы москвичей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Журналист и общественный деятель Антон Красовский, выдвинувшийся кандидатом в мэры Москвы, заявил, что на посту мэра планирует обеспечить права и свободы жителей столицы.

"Мое выдвижение — это уже, я считаю, победа для России, потому что, скажем, я кандидат так себе. Были, конечно, и хуже, но всё-таки должны быть люди, которые идут на выборы, отстаивая какие-то права и свободы. Я, собственно говоря, ради отстаивания этих прав и свобод и иду на выборы", — сказал Красовский журналистам.

При этом он отметил, что беспокоится и о хозяйственных нуждах людей, "о том, что у людей нет парков, нет детских садов, ветшают их дома".

"Поверьте, я занимаюсь этим, я каждый день встречаюсь с этими людьми, у которых трещины по домам или у кого на районе выселяют какой-то туберкулезный диспансер. Но самое важное для москвичей сейчас — чувствовать причастность к огромному большому городу и чувствовать в этом огромном городе любовь и свободу, которую они должны ощущать", — отметил он.

По словам Красовского, он и его команда идут на выборы с социал-демократической программой, одна из основных мыслей которой заключается в попытке "найти надежду и справедливость для людей".

"Мы, конечно, хотим, чтобы богатые платили больше, а бедные меньше, мы идём против повышения пенсионного возраста, мы хотим, чтобы государство перестало быть главным капиталистом, а стало главным регулятором, чтобы люди понимали, что деньги, которые они платят в качестве своих налогов — это их деньги, а не государственные деньги. Мы хотим, чтобы люди, которые живут в муниципальных образованиях, понимали, что от них зависит судьба школ, детских садов, парков и так далее. Не от, например, мэра Москвы. Вот ради этого я и иду, и это такие основные части нашей программы", — подчеркнул кандидат.

Он также добавил, что не ставит для себя цели набрать какой-то определенный процент на предстоящих выборах, призвав дождаться конца приёма документов от кандидатов и его результатов.

"Нет ничего более глупого, чем сказать: "Я ставлю перед собой цель набрать 4%, и это будет уже круто" или "я точно стану мэром Москвы, а Собянин будет моим советником". Давайте доживём до 2 июля, когда надо будет отдать все свои документы, и до 3 июля, когда МГИК предстоит решить, зарегистрировать меня или нет, а потом уже будем входить в эту кампанию и понимать, на что можно рассчитывать", — заключил Красовский.