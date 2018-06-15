Журналист Антон Красовский подал документы для выдвижения в мэры Москвы

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российский журналист Антон Красовский в пятницу подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Красовский встретился с членом Московской городской избирательной комиссии Дмитрием Реутом и предоставил документы, необходимые для регистрации кандидатом в мэры столицы, — заявление для выдвижения, копию паспорта, диплом, сведения о доходах и имуществе.

"Сегодня, 15 июня, я подал все свои документы в Мосгоризбирком, я иду как самовыдвиженец, я не иду ни от какой партии, и сейчас в ближайшие две недели нам предстоит сделать невозможное — собрать 40 тысяч подписей москвичей и затем получить одобрение 110 муниципальных депутатов. На протяжении месяца мы ведем встречи с москвичами, каждый день я встречаюсь с людьми в разных районах Москвы, и все следующие две недели мы будем пытаться собрать эти подписи, встречаться с муниципальными депутатами. Я знаю все их запросы, все их проблемы, точно знаю, что им надо", — сказал Красовский журналистам.

Красовский родился 18 июля 1975 года в городе Подольске Московской области. Работал в издательском доме "Коммерсантъ", интернет-портале "Яндекс", издательском доме Independent Media, также был театральным обозревателем "Независимой газеты" и редактором культуры журнала Vogue. Является директором благотворительного фонда "СПИД.ЦЕНТР", который занимается проблемами распространения ВИЧ-инфекции.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Четвертого июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Документы для регистрации кандидатами ранее подали 15 человек, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля‬ нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.