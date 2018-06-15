Парламентарии России и Финляндии договорились о регулярных встречах

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн — РИА Новости. Российские сенаторы и финские депутаты договорились о регулярных контактах на уровне совместных заседаний комитетов по международным делам, сообщил РИА Новости в пятницу глава комитета Совфеда Константин Косачев.
"Мы приехали сюда, чтобы придать нашим контактам по линии комитетов по международным делам более системный и регулярный характер, потому что этих контактов не было на протяжении ряда последних лет", — сказал Косачев.
По его словам, эта задача была решена. "Есть договоренность, чтобы перейти от этого стандартного формата обмена визитами к формату совместных заседаний комитетов. К формату, который мы уже отработали с целым рядом других парламентов, в том числе европейским, в частности с французскими коллегами этот формат хорошо развивается. И сейчас с Финляндией этот формат запускаем, первое заседание пройдёт в январе будущего года в Москве", — добавил он.
"Есть договоренность, и она поддержана спикерами. Эти встречи будут проходить два раза в год", — уточнил Косачев.
"Была встреча с председателем парламента Финляндии (Паулой Рисикко. — Прим.ред.). Мы пригласили её принять участие во втором Евразийском женском форуме, который пройдет 20-21 сентября в Санкт-Петербурге, под руководством (спикера Совфеда Валентины. — Прим.ред.) Матвиенко. Мы рассчитываем на широкое финское участие", — сказал Косачев.
Шла речь и о границе РФ и Финляндии. "Есть несколько болевых точек. Например, КПП Сало, где нет фитосанитарного контроля, трудно провозить животных, будем разговаривать дома на эту тему", — отметил законодатель.