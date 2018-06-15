Парламентарии России и Финляндии договорились о регулярных встречах

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн — РИА Новости. Российские сенаторы и финские депутаты договорились о регулярных контактах на уровне совместных заседаний комитетов по международным делам, сообщил РИА Новости в пятницу глава комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что члены комитета по иностранным делам Совета Федерации Константин Косачев, Сергей Кисляк, Рафаил Зинуров 13-14 июня в Хельсинки обсудят с финскими коллегами текущую международную повестку и сотрудничество между двумя странами в вопросах экологии.

"Мы приехали сюда, чтобы придать нашим контактам по линии комитетов по международным делам более системный и регулярный характер, потому что этих контактов не было на протяжении ряда последних лет", — сказал Косачев.

По его словам, эта задача была решена. "Есть договоренность, чтобы перейти от этого стандартного формата обмена визитами к формату совместных заседаний комитетов. К формату, который мы уже отработали с целым рядом других парламентов, в том числе европейским, в частности с французскими коллегами этот формат хорошо развивается. И сейчас с Финляндией этот формат запускаем, первое заседание пройдёт в январе будущего года в Москве", — добавил он.

"Есть договоренность, и она поддержана спикерами. Эти встречи будут проходить два раза в год", — уточнил Косачев.

"Была встреча с председателем парламента Финляндии (Паулой Рисикко. — Прим.ред.). Мы пригласили её принять участие во втором Евразийском женском форуме, который пройдет 20-21 сентября в Санкт-Петербурге, под руководством (спикера Совфеда Валентины. — Прим.ред.) Матвиенко. Мы рассчитываем на широкое финское участие", — сказал Косачев.

Он сообщил, что делегация СФ провела отдельную встречу с активом группы дружбы с Россией в парламенте Финляндии. "Обсуждалось несколько конкретных вопросов, например, где парламентский контроль может быть востребован. Финны попросили ускорить рассмотрение закона о приграничном сотрудничестве. Мы будем ускорять эту ратификацию", — сказал сенатор.

Шла речь и о границе РФ и Финляндии. "Есть несколько болевых точек. Например, КПП Сало, где нет фитосанитарного контроля, трудно провозить животных, будем разговаривать дома на эту тему", — отметил законодатель.