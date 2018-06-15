МФЦ будут принимать предложения о местах "дачных" избирательных участков

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сбор предложений москвичей по расположению избирательных участков за пределами города, так называемых "дачных" избирательных участков, на выборах мэра Москвы будут проводить сотрудники Многофункциональных центров госуслуг (МФЦ), подобный раздел также откроется на официальном портале столичного правительства, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, возглавивший рабочую группу по организации таких участков.

"Предлагаю принять следующее решение: обратиться к правительству Москвы с предложением открыть на портале mos.ru раздел для сбора предложений москвичей по местам открытия избирательных участков за пределами территории Москвы, обратиться к ГБУ "Многофункциональные центры по предоставлению государственных услуг" с просьбой продолжить начатую работу в рамках соглашений с Московской городской избирательной комиссией. А также обратиться к союзу садоводов с возможностью пользования их сайтом", — сказал Шапошников на заседании рабочей группы в пятницу.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Четвертого июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатами ранее подали 15 человек, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля‬ нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.