ЦИК назвал партии, которые могут лишиться льгот в случае неудачи на выборах

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Четыре партии могут потерять льготу, освобождающую от сбора подписей избирателей, если не проведут своих представителей в региональные заксобрания на ближайших выборах, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября.

Всего в списке, утвержденном Центризбиркомом, 14 партий, которым не нужно собирать подписи избирателей на парламентских выборах. Среди них — парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"). Все эти партии смогут выдвигать кандидатов на довыборах в Думу, которые пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах.

Шевченко обратил внимание на партии, у которых есть фракции в только в одном заксобрании.

"Это четыре партии: "Гражданская сила", "Гражданская платформа", ПАРНАС и "Коммунисты России". В этом году будут проходить выборы в законодательные собрания, в которых эти партии имеют фракции", — сказал он, уточнив, что у "Гражданской силы" есть фракция в законодательном органе Ненецкого автономного округа, "Гражданской платформы" — в парламенте Калмыкии, у ПАРНАСа — в Ярославской областной думе, а у "Коммунистов России" — в Верховном совете Хакасии.

Если эти партии не получат хотя бы по одному мандату хотя бы в одном региональном законодательном органе, то на будущих выборах депутатов Госдумы они лишатся возможности регистрировать кандидатов без сбора подписей.