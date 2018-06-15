ЦИК назвал партии, которые могут лишиться льгот в случае неудачи на выборах

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Четыре партии могут потерять льготу, освобождающую от сбора подписей избирателей, если не проведут своих представителей в региональные заксобрания на ближайших выборах, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.
Всего в списке, утвержденном Центризбиркомом, 14 партий, которым не нужно собирать подписи избирателей на парламентских выборах. Среди них — парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"). Все эти партии смогут выдвигать кандидатов на довыборах в Думу, которые пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах.
Шевченко обратил внимание на партии, у которых есть фракции в только в одном заксобрании.
Если эти партии не получат хотя бы по одному мандату хотя бы в одном региональном законодательном органе, то на будущих выборах депутатов Госдумы они лишатся возможности регистрировать кандидатов без сбора подписей.