Стартовала избирательная кампания по довыборам депутатов Госдумы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Избирательная кампания по довыборам депутатов Госдумы стартовала в пятницу, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

"У меня в руках свежий номер "Российской газеты" сегодняшней с постановлением, которое мы приняли вчера, — о назначении дополнительных выборов депутатов Государственной думы ФС седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. (Оно) официально опубликовано, и соответственно с сегодняшнего дня начинается избирательная кампания по дополнительным выборам", — сказал Гришина на заседании ЦИК в пятницу.

Ранее Центризбирком назначил на единый день голосования 9 сентября дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

В этом году в единый день голосования такие дополнительные выборы пройдут в семи одномандатных избирательных округах. Это Центральный округ №98 (Калининградская область), Заволжский округ №180 (Тверская область), Нижегородский округ №129 (Нижегородская область), Амурский округ №71 (Амурская область), Самарский округ №158 (Самарская область), а также два одномандатных округа в Саратовской области — Саратовский округ №163 и Балашовский округ №165.