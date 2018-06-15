Путин ждет конструктивных дискуссий на конференции России и Киргизии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам седьмой российско-киргизской межрегиональной конференции выразил уверенность в том, что в ходе встречи удастся содержательно и конструктивно обсудить актуальные вопросы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что традиционные встречи, которые служат важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, уже доказали свою востребованность. Кроме того, конференции вносят большой вклад в развитие межрегиональных связей, "которые являются важной составляющей отношений стратегического партнерства между Россией и Киргизией".
Путин подчеркнул, что Россия и Киргизия активно участвуют в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза и реализуют совместные проекты в разных сферах, в которых важную роль играют высокие технологии.