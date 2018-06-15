Путин ждет конструктивных дискуссий на конференции России и Киргизии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам седьмой российско-киргизской межрегиональной конференции выразил уверенность в том, что в ходе встречи удастся содержательно и конструктивно обсудить актуальные вопросы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уверен, что в ходе конференции состоятся содержательные и конструктивные дискуссии, которые дадут старт новым перспективным идеям и инициативам, будут способствовать дальнейшему расширению конструктивного взаимодействия между нашими странами", — говорится в ней.

Путин отметил, что традиционные встречи, которые служат важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, уже доказали свою востребованность. Кроме того, конференции вносят большой вклад в развитие межрегиональных связей, "которые являются важной составляющей отношений стратегического партнерства между Россией и Киргизией".

Путин подчеркнул, что Россия и Киргизия активно участвуют в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза и реализуют совместные проекты в разных сферах, в которых важную роль играют высокие технологии.