Врио губернатора Омской области подал документы для участия в выборах

КРАСНОЯРСК, 15 июн — РИА Новости. Врио губернатора Омской области Александр Бурков подал документы для участия в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, сообщили в пятницу РИА Новости в региональной избирательной комиссии.

"Бурков подал документы как самовыдвиженец", — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в минувшем октябре подписал указ о прекращении полномочий Виктора Назарова на посту губернатора Омской области, врио главы региона был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.