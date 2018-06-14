Председатель партии социальных реформ выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель партии социальных реформ Станислав Полищук выдвинулся кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг.
"Полищук Станислав Петрович 1982 года рождения, председатель политической партии "Партия социальных реформ — прибыль от народных ресурсов — народу" подал документы в Мосгоризбирком", — сказал он.
Реут отметил, что Полищук выдвинут данной партией.
Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор "Фонда поддержки детей и молодежи" Руслан Халиуллин, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин.