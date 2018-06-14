Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (Паук) выдвинулся кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг.

"Троицкий Сергей Евгеньевич 1966 года рождения, фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи "Корпорация тяжелого рока", музыкальный руководитель и участник рок-группы "Коррозия металла" подал документы в Мосгоризбирком", — сказал он.

Реут отметил, что Троицкий идет на выборы самовыдвиженцем.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Четвертого июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от российской экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и самовыдвиженцы: председатель конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор "Фонда поддержки детей и молодежи" Руслан Халиуллин, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также действующий мэр Сергей Собянин.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.