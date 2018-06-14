Партия "Зеленые" в пятницу выдвинет кандидата в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" в пятницу выдвинет кандидата в губернаторы Московской области, сообщила пресс-служба партии.
Отмечается, что программа кандидата содержит предложения по решению существующих в Московской области социально-экономических и экологических проблем.
Ранее председатель партии Анатолий Панфилов сообщил РИА Новости, что кандидатом в губернаторы Подмосковья от "Зеленых" может стать предприниматель Ильдар Неверов.
Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.