Калининградское правительство хочет перейти на электронный документооборот

КАЛИНИНГРАД, 14 июн — РИА Новости. Калининградское правительство намерено полностью перейти на электронный документооборот, сообщил журналистам в четверг руководитель агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области Сергей Евстигнеев.

"Думаю, что это (переход на электронный документооборот) довольно в близкие сроки должно произойти, это оценят все жители Калининградской области, это точно будет заметно, это точно повлияет на принятие решений. Я ожидаю серьезного сокращения численности аппарата, некоторые заявляют о том, что это может быть практически треть от нынешнего количества", — сказал Евстигнеев.

Ожидается, что внедрение электронного документооборота в правительстве области позволит получить существенную экономию времени на работу с документами.

"Технических проблем нет. История с документооборотом – это история организационных процессов и роста управления потоком документов и определенных внутренних правил. Здесь не только работа с технической точки зрения, здесь участие всех коллег по пересмотру деятельности. Тяжелый процесс, потому что людям приходится менять привычные правила своей работы, думать над тем, как сокращать количество участников в цепочке принятия решений и от каких-то вещей просто отказываться", — добавил Евстигнеев.

Другие новости региона читайте здесь>>