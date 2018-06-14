Отношения России и Армении развиваются динамично, отметил Медведев

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что российско-армянские отношения развиваются "по скоординированному сценарию, уверенно и динамично".

Выступая перед встречей с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Медведев отметил, что "рад взаимному знакомству", и поздравил своего гостя с избранием на пост премьер-министра.

"Армения — наш близкий союзник и мы вместе стремимся к интеграционному объединению, вместе сотрудничаем в ОДКБ и развиваемся по скоординированному сценарию, мы координируем свое развитие по линии социальной, в экономике и других отраслях", — отметил Медведев.

В связи с этим премьер РФ подчеркнул, что правительства двух стран должны стремиться к дальнейшему развитию взаимных отношений.

"Наши отношения развиваются уверенно и динамично. Это, безусловно, связано с нашим сотрудничеством в ЕЭС. Это связано также с тем, что ваша экономика за последнее время показывает неплохие цифры развития, и наша экономика развивается. Это, безусловно, результат взаимного сотрудничества", — сказал Медведев.

Медведев отметил далее, что в октябре прошлого года был с визитом в Армении и тогда был подписан целый ряд хороших соглашений. Он считает, что и российское, и армянское правительство "должны приложить все усилия для их осуществления".

В ответном слове Никол Пашинян поздравил главу российского правительства с началом чемпионата мира и пожелал удачи российской команде.

"Можно сказать, что наши отношения развиваются динамично. Наши отношения всегда были особенными, они такими есть и такими же останутся. Я не сомневаюсь в этом и уверен, что в экономическом аспекте наши отношения также будут развиваться", — сказал Пашинян.

Он отметил далее, что цель Армении — "сделать ЕЭС более эффективным, для этого Армения будет стремиться эффективнее работать, и тогда наше содружество станет действительно более эффективным".

Он добавил, что эти вопросы обсудил вчера с президентом РФ Владимиром Путиным. "В целом наши отношения и сейчас развиваются позитивно. Мы считаем, что они развиваются на основе уважения национальных интересов друг друга. И у России, и у Армении есть много общего в национальных интересах", — сказал премьер Армении.

Он считает, что это хорошая база для того, чтобы "настроиться на эффективную и динамичную работу".