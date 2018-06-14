МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Проект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций меняется, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Она (инициатива — Прим. ред.) существенно претерпевает изменения, исходя из тех предложений, которые нам высказаны в части перевода из уголовной ответственности в административную. Конечно, с пониманием того, что мы должны делать все для того, чтобы привлекать инвестиции и защищать свой бизнес от санкций и недружественных шагов", — заявил политик.

Он также отметил, что для доработки проекта ко второму чтению "еще требуется время".

"Необходимо при принятии закона создать условия для привлечения инвестиций, защитить наш бизнес и сделать все для того, чтобы санкции не инициировали и не продвигали те, кто сегодня это делает", — подчеркнул Володин.

Пятнадцатого мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций в России. Наказания предусматривают штрафы до 500-600 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 3-4 лет.

Антироссийские санкции

Второе чтение перенесли для проведения дополнительных консультаций, о чем просили Российский союз промышленников и предпринимателей и представители банковских структур.

Западные страны постоянно расширяют санкционные списки. Так, в апреле США ввели ограничительные меры, под которые попали несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в том числе Олег Дерипаска и En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Попадание в список означает, что все активы этих людей и компаний в США будут заблокированы, а американцам запрещается вести с ними любой бизнес.

Москва в свою очередь приняла закон о контрсанкциях, который допускает возможность введения ответных мер на недружественные в отношении России действия США и других стран.

