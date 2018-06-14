МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Проект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций меняется, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он также отметил, что для доработки проекта ко второму чтению "еще требуется время".
"Необходимо при принятии закона создать условия для привлечения инвестиций, защитить наш бизнес и сделать все для того, чтобы санкции не инициировали и не продвигали те, кто сегодня это делает", — подчеркнул Володин.
Пятнадцатого мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций в России. Наказания предусматривают штрафы до 500-600 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 3-4 лет.
Антироссийские санкции
Западные страны постоянно расширяют санкционные списки. Так, в апреле США ввели ограничительные меры, под которые попали несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в том числе Олег Дерипаска и En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Попадание в список означает, что все активы этих людей и компаний в США будут заблокированы, а американцам запрещается вести с ними любой бизнес.
Москва в свою очередь приняла закон о контрсанкциях, который допускает возможность введения ответных мер на недружественные в отношении России действия США и других стран.