Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить РФ с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), либо согласовать отдельно по линии МИД.

"Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года", — заявил Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

"Можно сделать и отдельно, это мы можем согласовать, вне привязки к каким-то международным событиям. Мы можем согласовать это по линии министерства иностранных дел", — подчеркнул российский лидер.