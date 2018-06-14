Инженер Тарасов подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы в четверг подал 34-летний инженер Антон Тарасов, сообщил РИА Новости член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"Тарасов Антон Александрович, 1984 года рождения, подал документы. Тарасов — инженер-дефектоскопист ООО "Энерготехсервис", — сказал Реут в четверг.
Он уточнил, что Тарасов выдвигается в качестве самовыдвиженца.
О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.
Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор "Фонда поддержки детей и молодежи" Руслан Халиуллин, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысячу 081 подпись избирателей.