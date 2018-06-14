Инженер Тарасов подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы в четверг подал 34-летний инженер Антон Тарасов, сообщил РИА Новости член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Тарасов Антон Александрович, 1984 года рождения, подал документы. Тарасов — инженер-дефектоскопист ООО "Энерготехсервис", — сказал Реут в четверг.

Он уточнил, что Тарасов выдвигается в качестве самовыдвиженца.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Четвертого июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор "Фонда поддержки детей и молодежи" Руслан Халиуллин, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

В пятницу, 8 июня, документы в Мосгоризбирком подал мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил журналистам, что пойдет на выборы мэра "от партии москвичей" путем сбора подписей. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, Собянин намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысячу 081 подпись избирателей.