МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что это является внутренней настройкой.

"Президент сегодня подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента, подписал также указ о внесении изменений в некоторые акты президента РФ. Взамен указам утверждается положение об управлении президента по развитию информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры и связи — речь идет о внутренней настройке в администрации президента", — сказал Песков журналистам в четверг.